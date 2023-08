Eindelijk zomers weer in zicht: kwik richting 27 graden

Zondag 6 augustus bleek een dieptepunt van het huidige weerbeeld. Deze dag gaat de boeken in als de koudste 6 augustus ooit gemeten, met een temperatuur van slechts 15,8 graden in De Bilt. Daarbij viel veel regen en was er ook lokaal wateroverlast.

Maandag, dinsdag en woensdag is het al een stuk aangenamer dan zondag, maar droog en zonnig wordt het nog niet. De neerslag blijft echter wel beperkt tot lichte buien en de temperatuur loopt naarmate de week vordert op de meeste plekken op tot 23 graden.

Ⓒ ANP / HH

Temperatuur loopt op richting weekend

Donderdag is de ideale dag als je plannen wil maken. Het kwik stijgt die middag naar maximaal 26 graden, met een temperatuur tussen de 22 en 24 graden in het noorden en langs de westkust. De zon schijnt regelmatig, naar verwachting blijft het overal droog en het waait ook niet heel hard. Uitstekend weer dus, als je een terrasje wil pakken of een barbecue wil houden.

Video: Roosmarijn Knol, meteoroloog bij Weerplaza deed vorige week een voorspelling over het naderende zomerse weer. Tekst gaat verder onder de video.

Vrijdag wordt het nog warmer dan de dag ervoor met een temperatuur van 25 graden, wat in het zuidoosten nog kan oplopen tot 27 graden. De luchtvochtigheid ligt ook hoger dan op donderdag, waardoor het nog warmer aanvoelt. Dat betekent echter ook dat de kans op buien hoger ligt vergeleken met donderdag.

In het weekend en begin volgende week zakt de temperatuur iets. Naar verwachting wordt het tussen de 21 en 24 graden, wat gezien kan worden als een gebruikelijke temperatuur voor de tijd van het jaar. Dagelijks is er kans op een bui, maar de zon schijnt wel zo’n zes uur per dag. Niet echt zomers weer, maar wel aangenaam weer.