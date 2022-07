Oorlog in Oekraïne Dag 128 van de invasie LIVE | Zeker 17 doden bij Russische raketaanval op flatgebouw Odessa

Kopieer naar clipboard

Een vernietigd gebied in Odessa Ⓒ ANP / EPA

De Russische invasie in Oekraïne duurt nu vier maanden. Een Russische raket heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een flatgebouw getroffen in de Oekraïense havenstad Odessa. Ook de hevige gevechten in het oosten van het land zetten zich voort. Volgens de gouverneur van Loehansk zijn de beschietingen in Lysytsjansk zó heftig, dat het niet meer mogelijk is voor de achtergebleven burgers om te evacueren. Volg de laatste ontwikkelingen in Oekraïne in ons liveblog.