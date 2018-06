Zes aanhoudingen na steekpartij Dordrecht

Ⓒ ETIENNE BUSINK

DORDRECHT - De politie heeft zes mensen aangehouden na een steekpartij in de Bosboom Toussaintstraat in Dordrecht, waardoor een 22-jarige man gewond is geraakt. Het slachtoffer is naar een ziekenhuis gebracht. Onder de aangehouden verdachten is volgens de politie degene die zou hebben gestoken.