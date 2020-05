Noodsteun blijkt worsteling: pakket vol haken en ogen

Het kabinet koerste er eerder op aan deze week al een nieuw pakket te kunnen presenteren, maar inmiddels is duidelijk dat het langer gaat duren.

Roep om meer maatwerk

En dat terwijl bedrijven en zelfstandigen daar juist met smart op wachten, nu de eerste ronde steun tot 1 juni bijna afgelopen is. Maar volgens Haagse bronnen is het kabinet daar nog altijd niet uit. Nu de economie de komende maanden in verschillende sectoren weer mondjesmaat van het slot gaat, klinkt er een roep om meer maatwerk. Maar dat zorgt voor problemen in de uitvoering.

De laatste knopen voor het nieuwe steunpakket zijn nog altijd niet doorgehakt. Het kabinet wilde ondernemers deze week al duidelijkheid geven, maar heeft langer de tijd nodig. Het is zoeken naar een balans tussen politieke wensen en uitvoerbaarheid.

De tijd begint inmiddels te dringen. Het huidige steunpakket – met onder meer loonkostensubsidie (de NOW-regeling), belastinguitstel, bijstand voor zelfstandigen en een eenmalige gift van 4000 euro voor sommige ondernemers – loopt op 1 juni af.

Diepe recessie

Een tweede pakket is nodig nu de economie in een diepe recessie weg dreigt te zinken. Het kabinet hoopt dat nu volgende week, voor Hemelvaartsdag, alsnog te kunnen presenteren. Donderdag overleggen ministers Koolmees (Sociale Zaken) en Wiebes (Economische Zaken) met vakbonden en werkgevers.

Hoe het ’noodpakket 2.0’ er precies uit komt te zien, is nog altijd niet definitief besloten, melden ingewijden. Het eerste pakket wordt daarbij wel als uitgangspunt genomen. Zo is belastinguitstel makkelijk te verlengen. Hetzelfde lijkt, met wat aanpassingen, te gebeuren met de bijstand voor zelfstandigen.

Tweede steunronde met voorwaarden

Aan de NOW-regeling wordt meer gesleuteld. Het kabinet heeft al gezegd in de tweede steunronde voorwaarden te verbinden aan loonsteun. Zo mogen bedrijven die daar aanspraak op maken, geen bonussen of dividend uitkeren.

Daarnaast zei minister Koolmees de boete die bedrijven nu krijgen als ze ondanks de loonsteun mensen ontslaan, te willen schrappen. Dat was tegen het zere been van een groot deel van de oppositie en de vakbonden. En dat terwijl het kabinet juist brede steun zoekt voor de noodpakketten.

Flink aantal wensen

Op de betrokken ministeries leeft daarnaast de vraag of de tweede ronde ook weer uit brede, algemene steun moet bestaan, of dat ze al moeten kijken naar meer maatwerk. Tweede Kamerleden neigen naar het laatste. Zij hebben de afgelopen weken ook een flink aantal wensen op het bordje gelegd van Koolmees en zijn collega-bewindspersonen.

Ze denken aan specifieke steun voor flexwerkers, seizoenswerk en bijvoorbeeld de horecasector. Daarnaast wordt in sommige sectoren naast loonsteun ook om een tegemoetkoming voor huur en andere vaste lasten gevraagd. Het kabinet worstelt daarmee.

Regeling voor flexwerkers

Hoe meer maatwerk, hoe moeilijker de uitvoering wordt, klinkt het in Den Haag. Zo is er voor flexwerkers inmiddels na weken zoeken maar één uitvoerbare regeling gevonden waarin zij 600 euro per maand zouden krijgen. Een oplossing die geen schoonheidsprijs verdient, klinkt het achter de schermen.

Ingewijden verwachten dan ook dat pas bij een eventueel derde steunpakket, na de zomer, de focus duidelijker op maatwerk komt te liggen. Bij gebrek aan maatwerk in het tweede pakket is het volgens bronnen een optie om de gift van 4000 euro opnieuw op te nemen.

Bij het in elkaar zetten van het eerste pakket was het nog onduidelijk wat de economische gevolgen zouden zijn. Stiekem was er de hoop dat er na een korte, stevige dip ook weer vlot herstel zou volgen. Inmiddels is wel duidelijk dat de crisis hardnekkiger zal zijn.