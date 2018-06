Verdriet om verongelukte marinier met jonge baby

„Vanmorgen is bij een vreselijk auto ongeluk bij Den Helder onze zoon dodelijk verongelukt. Hij was een jongen oprecht en recht door zee. Hij vocht voor onze veiligheid als marinier in Afghanistan”, begint vader.

Volgens zijn vader was zijn zoon eerder tweemaal aan de dood ontsnapt, in het verre Afghanistan, terwijl een ongeluk hem hier nu fataal is geworden. „Reed daar op een bermbom, maar door Gods bewarende hand overleefde hij. Raketten werden op zijn pantservoertuig afgevuurd, maar hij werd opnieuw bewaard.”

De 30-jarige marinier laat een vrouw en twee kinderen achter, waaronder een kindje van zes weken oud. Wie de andere slachtoffers zijn, is nog niet bekend.

