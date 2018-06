Bale schiet Real Madrid naar derde Champions League-winst op rij

De treble van De Koninklijke is uniek. De Madrilenen waren vorig jaar al de eersten die een titel wisten te prolongeren. In totaal heeft Real zich nu dertien keer tot beste club van Europa gekroond.

Gareth Bale was de grote man in Kiev. Na treffers van Real Madrid-spits aanvaller Karim Benzema en vleugelflitser Sadio Mané van Liverpool was het slotakkoord voor de Welshman. Met een wonderschone omhaal en een vlammend schot hielp hij Real aan de winst. Liverpool-doelman Loris Karius had echter ook een groot aandeel in de zege van Real. Bij zowel de 1-0 als de 3-1 ging hij gigantisch in de fout.

Liverpool beter

Bij Liverpool hadden Van Dijk en Wijnaldum zoals verwacht een basisplaats. De twee Nederlanders zijn onomstreden onder trainer Jürgen Klopp. Bij Real stond Ronaldo natuurlijk in de basis. De Portugees was er met vijftien goals grotendeels verantwoordelijk voor dat de recordkampioen voor de vierde keer in vijf jaar in de finale van het miljardenbal stond.

Liverpool had in de beginfase duidelijk het betere van het spel. Het vele balbezit leverde ook enkele kansjes op, waaronder een schotje van Wijnaldum. De inzet van de middenvelder werd echter geblokt.

Op en neer

Real werd na een kwartier spelen voor het eerst echt gevaarlijk. Ronaldo sneed vanaf rechts naar binnen en nam het doel van Liverpool-goalie Loris Karius vanuit een listige hoek onder vuur, maar de kanonskogel van de aanvaller vloog over.

Roberto Firmino had in de 22e minuut de openingstreffer op zijn slof, maar een schot uit de draai van de Braziliaan werd geblokt. De rebound, een vurig schot van rechtsback Trent Alexander-Arnold belandde in de handen van doelman Keylor Navas.

Domper Salah

In de 25e minuut stonden de harten van de Liverpool-fans even stil, nadat Mohamed Salah werd gevloerd door een judoworp van Sergio Ramos. De sterspeler van de Engelse grootmacht moest uiteindelijk ook met een schouderblessure naar de kant. De Egyptenaar was dit seizoen de absolute uitblinker bij The Reds. In 51 duels kwam hij tot 44 doelpunten.

Drie minuten later leek het drama compleet voor de Engelsen. Een treffer van Karim Benzema werd echter afgekeurd vanwege buitenspel van Ronaldo en dus gingen beide teams met een 0-0 stand de rust in.

Blunder

Vlak na rust kwam Real uiteindelijk alsnog op voorsprong. Op curieuze wijze. Liverpool-sluitpost Loris Karius probeerde de bal in de voeten van een teamgenoot te werpen, maar vergat even dat Benzema pal voor hem stond. De Fransman hoefde alleen maar zijn been uit te steken om te scoren: 1-0.

Echt lang kon de ploeg van Zidane niet genieten van de voorsprong. Vier minuten na de openingstreffer stond de 1-1 op het scorebord. Sadio Mané kon simpel binnen tikken na een kopbal van Firmino.

Bale beul

Ook de 1-1 bleef echter niet lang staan. Bale zette Real in de 64e minuut, drie minuten na zijn invalbeurt, met een wonderschone omhaal, weer op voorsprong. Met een hard schot van ver in de 83e minuut, die totaal verkeerd werd ingeschat door de opnieuw blunderde Karius, zorgde de linkspoot voor de beslissing: 3-1.

In de extra tijd liep er nog een fan het veld op, die zich bijna kon bemoeien met een aanval en doelpoging van Real-ster Ronaldo. Stewards grepen net op tijd in. Daarna floot de scheidsrechter voor het laatste fluitsignaal, en konden Karius en co hun wonden gaan likken, terwijl Bale met zijn omhaal voor eventjes boven ploeggenoot Ronaldo uitstijgt.