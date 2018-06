Protest tegen arrestatie omstreden ’working class hero’

De radicaal-rechtse Robinson bericht als een van de weinigen over de massale verkrachtingen van meisjes, die tot prostitutie worden gedwongen door Pakistaanse bendes. Ⓒ Markus Heine

Londen - Honderden Britten demonstreerden zaterdag in Londen bij de ambtswoning van premier May voor de vrijlating van de omstreden, rechtse activist-journalist Tommy Robinson (35). Zijn fans zien er bewijs in dat islamcritici de mond wordt gesnoerd.