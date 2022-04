Tiental dode jan-van-gents aangespoeld op Texels strand

Video

Uniek kijkje in kerncentrale: ’Angst voor kernenergie is groot probleem’

Waar halen we in de toekomst onze energie vandaan? Politiek Den Haag wil dat we overschakelen naar duurzame energie en wil stoppen met Russisch gas. Een omstreden optie die nu weer op tafel ligt is kernenergie. De Telegraaf nam een kijkje in een echte kerncentrale.