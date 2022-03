Onverwachte opluchting bij Volt

Ze liet zich niet zien, maar Gündogan domineerde wel degelijk de bijeenkomst in Desmet Studio’s in Amsterdam, waar zo’n 100 leden van Volt bijeenkwamen – vooral twintigers en dertigers in paarse truien en gedrapeerd in Europese vlaggen. Dat blijkt alleen al uit het feit dat er alcohol werd geschonken. Op de vorige uitslagenavond in Den Haag waren er geen alcoholische dranken, volgens het bestuur om te voorkomen dat Gündogan te veel zou drinken en voor problemen zou zorgen.

Het is een van de aantijgingen in de richting van Gündogan, die op 13 februari plotsklaps werd geschorst door het bestuur. De partij kreeg 13 meldingen binnen van grensoverschrijdend gedrag van Gündogan, variërend van klappen op de billen tot woede-uitbarstingen tegen directe medewerkers. De nummer twee van de partij werd uit de Kamerfractie gegooid, maar de rechter zei dat het bestuur niet zulke drastische stappen had mogen nemen.

’Meteen foetsie’

Veel gesprekken tijdens de verkiezingsavond gaan over het gedrag van Gündogan. „Ik heb een eigen bedrijf en als een werknemer van mij dit zou flikken, zou ze meteen foetsie zijn”, zegt een vrijwilliger in een paarse trui. „Om eerlijk te zijn had ik moeite om mezelf op te laden voor de campagne, en ik ben nog wel een donateur.”

Het moddergooien straalde ook af op kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen, erkennen meerdere Volt-leden. „Een hobbel op de weg”, zo noemt Cankut Ercan, voor Volt verkiesbaar in Zwolle, de soap rond Gündogan. „Er zijn mensen op straat waarvan je merkt dat die twijfelen over hun stem, en dan helpt deze kwestie natuurlijk niet. We moesten hopen dat kiezers het menen als ze zeiden: wat er in Den Haag gebeurt is in Den Haag, maar jullie zijn lokaal.”

Dat beeld lijkt te kloppen, want de eerste uitslagen brachten best goed nieuws voor de partij die in 29 Europese landen actief is. Volgens exit polls komt Volt in Zwolle en Rotterdam met een en twee zetels in de raad, berichten die door Volt-aanhangers in Amsterdam werden ontvangen met geklap en gejoel. Sommige Engelstalige toeschouwers lijken niet echt door te hebben waarom.

’Lage opkomst helpt’

„We hebben er tenminste een paar”, klinkt het van een bestuurslid, die denkt dat de lage opkomst Volt kan hebben geholpen. Het is lang geen slechte prestatie voor een nieuwe partij, die bovendien vooral inzette op zetels in de gemeenteraad van Amsterdam.

Volt deed in tien steden mee. In eerste instantie wilde de partij meedoen op zo’n 25 plekken, maar in veel gemeenten voldeden de kandidaten niet aan de strenge ’gelijkheidseisen’ die Volt stelt. Een van de principes van de partij is dat de kieslijsten voor de helft uit mannen en voor de helft uit vrouwen moeten bestaan. Zo’n mix vinden lukte dus maar in tien gevallen.

Na de publicitaire nachtmerrie van de afgelopen weken blijft de vraag hoe de partij nu verder moet. Voorlopig wil Gündogan haar aangifte van smaad en laster tegen Volt niet intrekken en lijkt de publiekelijke ruzie voort te duren.

Partijleider Laurens Dassen wil niet zoveel kwijt over zijn concurrente, maar is strijdbaar na het horen van de eerste resultaten: „Mensen zeiden dat het ons nooit zou lukken om een Europese partij op te richten en al helemaal niet om in de Tweede Kamer te komen. Ik laat me niet door tegenslagen tegenhouden.”