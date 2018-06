Grote brand bij autobandenbedrijf Kampen

Zowel auto's als stapels banden vatten vlam en er klonken explosies. Ⓒ News United

KAMPEN - Op een industrieterrein in Kampen is een pand met daarin onder meer een autobandenbedrijf door een grote brand verwoest. Door de brand zijn asbestdeeltjes vrijgekomen die in de buurt van het terrein terecht zijn gekomen. Volgens de brandweer is van een grotere spreiding van het asbest vooralsnog geen sprake.