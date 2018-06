Rottweiler bijt op straat vijf mensen

De 26-jarige eigenaar en de politie slaagden er niet in om de hond, die niet was aangelijnd, te kalmeren. Daarop besloot een agent om de rottweiler neer te schieten. Het incident had plaats op een binnenplaats, in de buurt van het hoofdstation van de Beierse hoofdstad. De vijf gewonden, onder wie twee agenten, zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ernstig de verwondingen zijn is niet duidelijk.

