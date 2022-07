Barendrecht sluit beschoten woning voor een maand: ’Erg geschrokken’

BARENDRECHT - Een woning aan de Avenue Carré in Barendrecht is dinsdag op last van locoburgemeester Lennart van der Linden gesloten. Het huis werd in de nacht van maandag op dinsdag én in de nacht daarvoor beschoten. De sluiting geldt voorlopig voor een maand, aldus de gemeente.