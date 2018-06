Nederlands deel in Duits pretpark verwoest: ’Zo verschrikkelijk zonde’

Enorme rookpluimen stijgen op vanuit het zwaar getroffen pretpark. Ⓒ AFP

RUST - Het grote Duitse pretpark Europa-Park opent zondag ’gewoon’ de deuren na de verwoestende brand van zaterdag. Bij de brand werd het Nederlandse themadeel van het park voor een groot deel in de as gelegd. Liefhebbers van het park spreken op Twitter hun afschuw over de verwoestingen uit. Ook het Scandinavische deel werd zwaar getroffen.