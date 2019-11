Ruzie over Oude Kerk ontspoort

De opmerkelijke tentoonstelling in de Amsterdamse Oude Kerk zorgt voor flink wat commotie in de hoofdstad. Ⓒ FOTO RONALD BAKKER

AMSTERDAM - Het monumentale interieur van de Oude Kerk is op zijn minst tot Koningsdag 2020 niet te bewonderen. Niet omdat er gerenoveerd wordt in het oudste monument van de hoofdstad, maar omdat er een tentoonstelling is waarbij de kerk pikdonker is en er metershoog zware zandzakken liggen. Alsof je door loopgraven loopt.