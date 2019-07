Japanse man stopt lichaam dochter (18) in koelkast

De politie trof de vrouw in de koelkast van een snoepwinkel in Tokio. Ⓒ Hollandse Hoogte / EyeEm GmbH

TOKIO - In de Japanse hoofdstad Tokio is het lichaam van een 18-jarige vrouw gevonden in een koelkast. Dat meldt de Japanse omroep NHK. Haar vader, die zijn familie zaterdagavond vertelde dat hij zijn eigen dochter had vermoord, werd uren later aan een boom gevonden. Hij had zichzelf opgehangen in de stad Saitama.