Petra zont nog altijd topless: ’Waarom zou ik me aanpassen?’

“Topless zonnen vind ik heerlijk, omdat ik graag strapless jurken draag en ik dan geen witte strepen heb. Ik vind het zoveel mooier om egaal bruin te zijn. Jaren terug was topless zonnen heel vanzelfsprekend – waarom zou ik me nu moeten aanpassen? Wat is er nou lekkerder dan jezelf zijn en je niet schamen voor je lichaam?

Social media

Natuurlijk heeft ook sociale media ermee te maken dat vrouwen niet meer topless gaan, maar ik denk dan altijd: waar ben je bang voor? Waar denk je jezelf terug te vinden als iemand een foto maakt? We zien er toch allemaal hetzelfde uit. Ik ben tevreden met hoe ik eruitzie, maar ik denk dat heel veel mensen dat niet zijn, dat het een stukje schaamte is.”

