Palestijnen gedood bij aanval Israël

De aanval was bij Chan Junis. Het Israëlische leger bevestigde de aanval en verklaarde dat een militaire observatiepost was aangevallen. De aanval was een reactie op een een bom die door Palestijnen bij de grens was geplaatst en die door militairen tot ontploffing was gebracht. Daardoor raakte niemand gewond.

De Israëlische luchtmacht voerde in de nacht van zaterdag op zondag al aanvallen uit op stellingen van de Hamas-beweging in het zuiden van de Gazastrook.

Sinds 30 maart protesteren Palestijnen bij de grens. Sindsdien zijn zeker 115 Palestijnen om het leven gekomen en duizenden gewond geraakt door Israëlische kogels. Voor zover bekend zijn aan Israëlische kant geen doden gevallen.