Bizarre trend: overal auto’s in brand

In Rijswijk bleven jongeren in de buurt van een door hun in brand gestoken wagen. De brandweer moest daarom op de politie wachten voordat er kon worden begonnen met blussen.

Aan de Liemers in de Utrechtse wijk Lunetten is donderdagavond ook een auto in vlammen opgegaan. Een geparkeerde Ford werd slachtoffer van brandstichting. Ook in het nabij gelegen Hoograven en De Meern werden auto’s zwaar beschadigd door brand en in Zeist gingen een personenwagen en een bestelbus in vlammen op.

In Den Bosch duwden jongeren een geparkeerde personenauto op zijn kant en staken de wagen in brand. Deze relschoppers waren ook verantwoordelijk voor incidenten met zweer zwaar vuurwerk.

Stookauto

In het Brabantse Veen, waar het al dagen onrustig was, werd preventief een wagen weggesleept. Het vermoeden bestond dat de wagen was neergezet als ’stookauto’. Op een andere plek in het dorp werd wel een auto door vlammen verteerd.

In Glanerbrug (gemeente Enschede) stond ook een auto in brand. Het aansteken van wagens beperkt zich in Enschede bepaald niet tot de jaarwisseling. Het was de 59e autobrand dit jaar in Enschede. Overigens was het ook raak in Almelo en in Amsterdam-Noord: in dat stadsdeel was het de 37e autobrand van het jaar.

Op Urk had de brandweer amper een wagen geblust of er moest alweer worden uitgerukt naar de volgende...

In Kolumerzwaag werd op Oudejaarsdag omstreeks 20.00 uur een caravan in brand gezet, in een ’feestelijke sfeer’, dat wel...

In Den Haag kan blijkbaar geen jaar voorbij gaan zonder eindejaarsautobranden. Ook daar had de brandweer de handen vol. In korte tijd gingen er tenminste vier wagens in vlammen op.

Kliko

Overigens zijn niet alleen voertuigen het doelwit van brandstichtende jongeren. Kliko’s, coniferen, afval, buitenkasten van nutsbedrijven: eigenlijk is niets veilig.