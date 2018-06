Bus met rugbysupporters verongelukt: zeker drie doden

Aan boord van de bus waren 31 mensen onder wie achttien minderjarigen. De supporters waren op de terugweg van een wedstrijd in Lyon. De toedracht van het ongeval is niet duidelijk. De bus is gekanteld en gleed een stuk over de snelweg waarbij de vangrail werd geraakt. Behalve de bus waren geen andere voertuigen bij het ongeval betrokken. De chauffeur is een van de doden.

