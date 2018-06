Dode door val uit kraanhotel Amsterdam

Omstreeks vier uur in de nacht zou de persoon van de tot hotel omgebouwde kraan zijn gevallen. Hulpdiensten hebben nog een poging gegaan de man te reanimeren, maar konden het slachtoffer niet meer redden.

Volgens omstanders was er in het hotel een feest gaande en zou er een ruzie zijn ontstaan. Het is niet duidelijk of het slachtoffer een bezoeker was van dit feest. De politie onderzoekt dit en heeft veel mensen gesproken. Het onderzoek is nog in volle gang.