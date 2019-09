Hudson’s Bay zal niet worden gemist

Hudson's Bay sluit. Het gebouw in het centrum van Haarlem aan het Verwulft waar vroeger de V&D heeft gezeten komt weer leeg. Ⓒ Foto Michel van Bergen

HAARLEM - Het nieuws dat het eind dit jaar over en uit is voor Hudson’s Bay komt voor het winkelend publiek niet als een schok. Bezoekers zeggen vrijwel unaniem nooit echt voor het Canadese warenhuis te zijn gevallen. ,,Het is te kil, ik miste de gezelligheid.”