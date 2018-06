Marine zoekt verder naar vermiste duikers

De politie acht de kans heel klein dat de duikers nog in leven zijn. Volgens een woordvoerder gaat het om sportduikers die zuurstofflessen bij zich hebben waarmee je niet zolang onder water kan. Ook zijn de duikers niet teruggekeerd naar hun spullen die ze op land hebben achtergelaten bij een restaurant.

Wrak

Het is niet duidelijk naar welk wrak de twee vermiste duikers precies wilden duiken, maar in het gebied ligt een duikwrak op 25 meter diepte dat in 2011 speciaal voor sportduikers is afgezonken. Op deze plek wordt nu ook gezocht, zei een woordvoerder van de politie.

Het 60 meter lange schip Le Serpent is rond 1920 in Frankrijk gebouwd en nu speciaal aangepast voor sportduikers, zodat die er veilig in en uit kunnen. Ook is een gidslijn aangebracht, zodat duikers de weg naar buiten kunnen terugvinden. In de buurt liggen ook nog twee kleinere wrakken op 10 en 12 meter diepte. Deze duikplek is populair bij sportduikers en trekt ook liefhebbers uit het buitenland.

Melding

De zoekactie begon zaterdagavond na een melding van een restauranthouder in Scharendijke (Schouwen-Duiveland), vanwaar de twee naar een bepaald wrak waren gaan duiken. Toen ze om 22.30 uur nog niet terug waren sloeg de restauranthouder alarm. Twee reddingboten van de KNRM-afdeling Ouddorp, duikteams van de brandweer en twee helikopters zochten aan het begin van de nacht tevergeefs.