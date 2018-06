Zomertrend 2018: gemotoriseerde opblaasbare botsauto’s

De Excalibur Bumper Boat met ingebouwde waterpistolen zorgt voor verkoeling tijdens warme dagen. Onderaan de auto zit een klein motortje, waarmee je het hele zwembad door kan racen. Wie wil dat nou niet?!

Trends

De Bumper Boat is niet de eerste opblaasbare trend die dit jaar voorbijkomt. Eerder kwamen de gigantische opblaaseilanden al in het nieuws en bleek een eenhoorn-speeltuin voor de kust van Subic Bay in de Filipijnen te liggen.