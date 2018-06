Pleidooi voor meerjarig defensiefonds

De komende jaren gaat de defensiebegroting omhoog. Tegen 2021 komt er jaarlijks 1,5 miljard euro extra bij. Het extra geld is slechts voldoende om de krijgsmacht enigszins op krachten te laten komen, maar niet om de slagkracht te laten toenemen. Kabinet en coalitie erkennen dat er geld bij moet en willen daar volgend jaar al iets voor regelen.

"We moeten vermijden dat het defensiebudget een speelbal wordt van politieke prioriteiten"

CU-Kamerlid Voordewind: „We moeten proberen te vermijden dat het defensiebudget te veel een speelbal wordt van politieke prioriteiten voor de korte termijn. Als we het als kabinet en Kamer eens kunnen worden over een langetermijnvisie, moet die voor een periode van minstens een jaar of tien, vijftien vastgelegd kunnen worden.” Voordewind wil hiermee voorkomen dat Defensie opnieuw zo zwaar te lijden krijgt onder bezuinigingen als in de afgelopen twintig jaar is gebeurd.

Zweeds model

Voordewind heeft voor zijn voorstel het ‘Zweedse model’ voor ogen. Als er in het Zweedse politieke bestel overeenstemming is bereikt over de defensieplannen, worden deze voor een periode van 15 jaar vastgelegd. Ook landen als Denemarken en Nieuw-Zeeland kennen zo’n systeem. Een ’Zweeds’ defensiebudget is tijdens de vorige kabinetsperiode al voorgesteld door toenmalig PvdA-Kamerlid Eijsink. Voordewind denkt aan een fonds als waaruit de Staat grote infrastructurele plannen betaalt.

Coalitiepartner VVD voelt wel wat voor het voorstel. In de plannen van minister Bijleveld (Defensie) staat immers ook een ’doorkijk’ van 15 jaar, zegt Kamerlid Bosman. „Het zou dan niet raar zijn om dan ook het geld in een fonds te hebben om daarmee de investeringen ook te bestendigen. Goed voor Defensie en goed voor het bedrijfsleven.”

De Gemeenschappelijke Officierenvereniging toont zich al jaren groot voorstander van een meerjarig akkoord over de defensiebegroting. De Tweede Kamer schaarde zich eerder al achter een opdracht aan het kabinet van SGP-Kamerlid Dijkgraaf om een meerjarig defensiefonds te onderzoeken, met als voorbeeld het infrastructuurfonds (MIRT). Daarin verbindt de politiek zich voor langere tijd aan defensie-investeringen. De kans op kapitaalvernietiging, zoals met de derde DC-10, de Orions van de Marine Luchtvaartdienst, en de helft van de CV-90's is gebeurd, wordt weggenomen.