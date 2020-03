Twee inzittenden auto overleden bij ongeluk Burdaard

Dat meldt een woordvoerder van de politie aan De Telegraaf. De twee reden maandag op de Kolkhuizerweg toen ze in botsing kwamen met een vrachtwagen die takken vervoerde. Hun auto belandde van de weg en eindigde in een sloot. De identiteit van de slachtoffers is nog niet bekend.

Ook de vrachtauto raakte van de weg. De bestuurder is niet gewond geraakt. „Uiteraard is hij erg geschrokken en heeft het diepe indruk gemaakt”, aldus de politie.

De bestuurder is meegenomen naar het politiebureau voor verhoor. Onderzoek naar onder meer remsporen wordt op dit moment gedaan en moet duidelijk maken wat er precies is gebeurd.