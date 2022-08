Nederland krijgt broeierig, warm nazomerweer

„Er komt zaterdag een voelbare verandering in het weer. De luchtvochtigheid gaat flink omhoog. Hoewel het met 23 tot 26 graden iets minder warm wordt dan vrijdag zal het juist warmer aanvoelen. In de broeierige lucht ontstaan stapelwolken en neemt de kans op enkele buien toe”, aldus Weeronline. De vochtigere lucht wordt veroorzaak door een zuidelijke wind.

Woensdag wordt het nog 22 graden in het Waddengebied tot lokaal 26 graden in Limburg. Ook donderdag - 1 september en het begin van de meteorologische herfst - wordt volgens Weeronline ’een prachtige nazomerdag’. Bij een meest matige oostenwind wordt het 23 graden in het noordwesten tot 27 in Limburg. Vrijdag wordt de warmste dag van de week. In Zeeuws-Vlaanderen, Noord-Brabant en Limburg kan het zelfs 28 graden worden.

Zaterdag ontstaan in de broeierige lucht stapelwolken, waardoor de kans op enkele buien toeneemt. „Het zuiden kan al vanaf de ochtend met lokale buien te maken krijgen en later groeit ook in het midden de buienkans. Het noorden houdt het zaterdag waarschijnlijk droog en ziet de zon het vaakst schijnen. Zware buien lijken het niet te worden. De kans op onweer is klein. Ook zondag is het benauwd, maar is de buienkans kleiner. „Bij de GP van Zandvoort blijft het waarschijnlijk droog en wordt het 25 graden.”

Na het weekend blijft het broeierig met kans op buien. Op grote schaal wordt het zomers warm met 25-28 graden. Door de hoge luchtvochtigheid voelt het echter warmer aan. Stapenwolken kunnen lokaal uitgroeien tot enkele regen- of onweersbuien: de verlichting van de droogte zal beperkt blijven. Vanaf woensdag lijkt de temperatuur te dalen.