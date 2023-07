Prem doet gooi naar links lijsttrekkerschap; haalt hard uit naar PvdA en GL

„De kiezers zullen alleen op PvdA-GL stemmen als ze er vertrouwen in hebben dat de voorlieden van de partij zullen doen wat ze prediken en daarom ben ik, Prem Shivram Shawh Radhakishun, geboren op 4 februari 1962, de ideale lijsttrekker voor de lijst van PvdA-GL voor de komende Tweede Kamerverkiezingen.” Met die woorden doet Radhakishun een gooi naar het linkse leiderschap.

Radhakishun haalt in de motivatiebrief flink uit naar PvdA en GL. „Helaas is het zo dat de afgelopen jaren de politieke bestuurders van PvdA en GL het gedrag van de uitwassen van het kapitalisme zelf hebben vertoond”, schrijft hij. „Ik heb geen vuile handen. Ik heb niet als bestuurder meegewerkt aan het vernietigen van levens van Nederlandse burgers.”

Kansloos

Maar de sollicitatie lijkt kansloos: Radhakishun wil geen partijformulieren tekenen, zoals een ’interne bereidverklaring’ waarin staat dat de sollicitant elke plaats op de kandidatenlijst accepteert. „Ik ben niet geïnteresseerd in een andere plek dan nummer 1”, schrijft Radhakishun. Ook wil hij geen integriteitsverklaring ondertekenen: „Ik ben 61 jaar oud. Ik kan mij heel veel uit mijn doen of laten niet herinneren. Ik weet niet wat mij ’in opspraak’ kan doen raken. Mijn criteria zijn niet die van anderen. Wat heel veel mensen als ’opspraak’, beschouwen acht ik gezeur.”

Een woordvoerder van de PvdA meldt dat PvdA en GL tot begin augustus niks zeggen over aanmeldingen voor het lijsttrekkerschap. „Leden kunnen zich natuurlijk kandideren, wij gaan daar gedurende het proces zo min mogelijk over zeggen.” In politiek Den Haag wordt erop gerekend dat Frans Timmermans de enige serieuze kandidaat is voor PvdA-GL.

Radhakishun overwoog in 2010 al eens om kandidaat-lijsttrekker van de SP te worden. De ex-advocaat werd in 2006 voor een jaar geschorst en later geroyeerd voor het niet nakomen van administratieve en financiële verplichtingen. Ook schoof hij vaak aan bij radio- en tv-talkshows. In 2010 moest hij tijdelijk het veld ruimen bij De Wereld Draait Door nadat hij een krantenrecensent beschuldigde van pedofilie.