Russen en rebellen sneuvelen in Syrië

De aanval was in de provincie Deir al-Zor. Twee Russische adviseurs overleden ter plekke. Vijf anderen raakten gewond van wie er later twee bezweken aan hun verwondingen.

Dagelijks tijdens de lunch het laatste nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik