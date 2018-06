Waarschuwing: stevige onweersbuien en hagel op komst

In Zuid-Limburg moest de brandweer zondagmiddag op diverse plaatsen uitrukken om de wateroverlast te bestrijden. Straten stonden blank en kelders waren ondergelopen, zei een woordvoerder.

Ook in Zeeland trekken onweersbuien over. Het KNMI heeft voor die provincie de lichtere waarschuwingscode geel ingesteld, net als voor Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland.

Bij code oranje is grote kans op gevaarlijk of extreem weer waarbij de impact groot is en er kans is op schade, letsel of veel overlast. Bij code geel is er mogelijk kans op gevaarlijk weer, waarbij het raadzaam is op te letten, vooral onderweg.

Bekijk ook: Hagel vernielt wijnvelden bij Bordeaux

Hitte

Vanwege de warmte namen verschillende evenementen en organisaties zaterdag extra maatregelen. Dit geldt ook voor vandaag. Bij het laatste optreden van de Toppers in de Johan Cruijff ArenA is zondag wederom een warmteprotocol van kracht.

Ook bezoekers van de Heiligdomsvaart in Maastricht kunnen zondag overweldigd worden door de hitte. De organisatie waarschuwt mensen om zich op die hoge zomerse temperaturen goed voor te bereiden. Ook worden bezoekers opgeroepen om zelf water mee te nemen en te zorgen voor goede bescherming.