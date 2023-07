Pakketje met explosief materiaal gevonden in water Utrecht

Kopieer naar clipboard

Ⓒ Menno Bausch

UTRECHT - In Utrecht is een pakketje met explosief materiaal gevonden in het water aan de Merwedekade, in het zuiden van de stad. Om wat voor materiaal het precies gaat en hoe het pakket in het water terecht is gekomen, is onduidelijk. De politie onderzoekt de zaak.