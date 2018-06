Mensen onwel tijdens marathon Leiden

Omdat de EHBO-opvang aan de Boommarkt overbelast raakte en hulpverleners het werk niet aankonden, werden ook ambulances en brandweervoertuigen uit de omgeving opgeroepen. „Dat was nodig vanwege een piek van uitvallers en andere mensen die aandacht en hulp nodig hadden. Maar inmiddels zijn alle wagens weer weg. Het is nu goed te doen, er zijn geen bijzonderheden.”

Zes jaar geleden overleed tijdens de Leidse marathon een 41-jarige hardloper. Hij zakte na de finish in elkaar en reanimatie mocht niet meer baten.

De nevel houdt de renners koel. Ⓒ AS Media

De start van de marathon was zondag om 10.30 uur. De organisatie waarschuwde de lopers om vooral genoeg water te drinken, rustig aan te doen en een petje op te zetten. Een ander onderdeel, de 10 kilometer, werd vanwege het warme weer een halfuur uitgesteld en begon om 15.00 uur. „Dat bleek een goede beslissing. Het was enigszins afgekoeld, met zelfs wat verkoelende wind en het was niet meer zo benauwd”, zei de brandweerwoordvoerster.

De marathon van Leiden werd zondag gewonnen door Eliud Weru. De Keniaan finishte in een tijd van 2 uur, 15 minuten en 30 seconden. Snelste vrouw (2.45.54) was Tsgereda Girma Ayele uit Ethiopië.