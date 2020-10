ANALYSE - Als Rabat geen zin heeft, kan Nederland weinig doen

Niels Rigter

Wie iets van een ander wil, moet daar iets tegenover kunnen zetten. Dat gaat voor gewone relaties net zo goed op als voor de diplomatie. In een uitgebalanceerde band van land tot land staat tegenover elk verzoek een beloning, wederdienst of geloofwaardig dreigement, soms ondubbelzinnig, maar meestal stilzwijgend bijgehouden in de schaduwboekhouding van de internationale betrekkingen.