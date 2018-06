Tiener aangehouden voor moord 15-jarige jongen

De politie heeft de familie van de jongen op de hoogte gebracht van het incident. Het is de tweede keer in een week tijd dat er een tiener om het leven is gebracht. Zo meldt de Britse krant The Independent.

Het steekincident vond afgelopen donderdag plaats. De politie kwam af op een melding over een steekpartij. Het slachtoffer werd overgebracht naar het ziekenhuis waar hij uiteindelijk aan meerdere steekwonden in zijn borst is overleden.

Het is nog niet duidelijk waarom de verdachte het slachtoffer neer heeft gestoken. De lokale politie is een onderzoek gestart.

Steekincidenten

Er is een grote stijging in het aantal steekincidenten in Engeland. Sinds het begin van 2018 zijn er alleen al in Londen 40 mensen overleden aan de gevolgen van een steekpartij.