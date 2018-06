Jessie (53): ’Ik werd wakker met 110 nietjes op de plaats waar mijn borsten eerst zaten’

Al in de auto naar het ziekenhuis voelde ik dat het niet goed zat. Ik was ervan overtuigd dat ik drager was van het gen. Eenmaal aangekomen bleek mijn voorgevoel te kloppen. De doktoren hadden een onbekende variant van het BRCA2-gen bij mij gevonden. Mijn man vroeg aan de arts wat hij zou doen als zíjn vrouw in mijn schoenen zou staan. Het antwoord was duidelijk: ‘Dan lag ze morgen al op de operatietafel.’

’Ineens was ik plat’

Dat maakte het voor mij makkelijk. Zonder er ook maar een moment over te hebben getwijfeld, besloot ik dat mijn borsten eraf moesten. Omdat ik niet langer wilde wachten, ging ik direct daarna naar een algemeen chirurg. Twee weken later werd ik wakker en zag ik 110 nietjes op de plaats waar mijn borsten eerst hadden gezeten. Ik was plat.

