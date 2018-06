6 euro voor flesje water op oververhit festival

De temperatuur liep zaterdag op tot zo’n 28 graden in Nieuwegein. Volgens festivalbezoekers heeft de organisatie niet genoeg gedaan om het dragelijk te maken. Er was te weinig gratis drinkwater en flesjes water die bij de bar gekocht konden worden, waren enorm duur (2 muntjes). Voor de twee gratis drinkwater-punten stonden immens lange rijen.

Reactie

Volgens de organisatie is er in totaal 12.000 liter gratis water door de 50 kraantjes gestroomd. „Uit de reacties van de bezoekers is gebleken dat ze hier graag verbetering in zien, we gaan goed evalueren hoe we het water sneller kunnen verstrekken komende editie.” Aldus de organisatie.

Via de Facebookpagina van het festival biedt de organisatie haar excuses aan aan de bezoekers. „Er waren veel klachten over het water, daar balen wij van. We hebben er alles gedaan om iedereen te kunnen voorzien van gratis water. Onze excuses dat dit soms wat langer duurde!”