Man overleden na val van brug Amsterdam

AMSTERDAM - Een 41-jarige man uit Dinteloord is in de nacht van zaterdag op zondag in Amsterdam-Zuidoost overleden, nadat hij van een voetgangersbrug over de Holterbergweg was gevallen. Het is niet duidelijk waardoor de man is gevallen. De politie gaat uit van een noodlottig ongeval.