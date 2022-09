Klaar met overlast motorgeronk: ’Bij mooi weer gaan we maar het huis uit’

Binnenland

Man die met elektrische step over de N11 zoefde van de weg geplukt door politie: ’Levensgevaarlijk’

Automobilisten moeten vreemd hebben opgekeken toen zij een man met zijn elektrische step over de N11 zagen rijden, ter hoogte van de Westvaart bij Hazerswoude. Terwijl het gemotoriseerde verkeer daar 100 kilometer per uur mag rijden, waagde de stepper zich er met 22 kilometer per uur tussen. ’Levens...