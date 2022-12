Gevonden oorlogsbom bij spoor in Amersfoort tot ontploffing gebracht

Na de vondst werd de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) ingeschakeld. Het ontmantelen van het explosief had geen gevolgen voor het treinverkeer. Het is niet bekend hoe zwaar de bom was en welk land hem tijdens de oorlog had afgeworpen. Amersfoort was ook toen een belangrijk verkeersknooppunt. Het stationsgebied werd daarom veel gebombardeerd.