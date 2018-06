Jesse redt bewusteloze brommerrijder uit sloot

Jesse (rechts) trok de bewusteloze bestuurder uit de sloot. Ⓒ Caspar Huurdeman

Bunschoten - Op een fietspad in Bunschoten vloog zondagmiddag een brommer met twee opzittenden uit de bocht de sloot in. De bestuurder van de brommer belandde onder het voertuig in het water en raakte buiten bewustzijn.