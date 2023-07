Premium Het beste van De Telegraaf

OM leidt volgens advocaten van de verdachten aan tunnelvisie Verdediging zaak pakketbezorger: ’Echte daders lopen nog vrij rond’

Door Saskia Belleman

De bejaarden Lech T. (l) en Zeev J. voor de rechter tijdens de zaak over de vermoorde pakketbezorger. Ⓒ Petra Urban

AMSTERDAM - De verkeerde mannen zitten in de verdachtenbank voor moord op een 23-jarige pakketbezorger in Amstelveen. Het Openbaar Ministerie wil dat twee bejaarde mannen worden veroordeeld, maar laat de echte daders lopen. Dat harde verwijt maakte de verdediging van de 72-jarige Lech T. het OM tijdens de tweede dag van het strafproces in de rechtbank van Amsterdam.