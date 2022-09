LIVE | Tennisleraar zou jarenlang minderjarige leerling hebben misbruikt

Buitenland

Zorgen onthullingen in podcast voor een nieuwe MeToo-golf op Downing Street?

Een Britse parlementair onderzoeker zegt dat zij 20 jaar geleden in aangerand door een parlementslid die daarna is toegetreden tot de Britse regering. De vrouw durfde aanvankelijk niet naar de politie te stappen, maar doet nu wel haar verhaal in een podcast van Sky News. Het is de vraag of deze uits...