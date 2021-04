Trump belooft hulp: ’Republikeinen terug aan de macht brengen’

„We zijn vanavond bijeengekomen om te praten over de toekomst van de Republikeinse Partij en wat we moeten doen om onze kandidaten naar de winst te helpen”, zou Trump hebben gezegd volgens persbureau Reuters, dat de speech van de oud-president heeft ingezien. „Ik sta hier vanavond met het volste vertrouwen dat we in 2022 het Huis (van Afgevaardigden) zullen terugpakken en dat we de Senaat gaan terugeisen. En dan in 2024 gaat een Republikeinse kandidaat het Witte Huis veroveren.”

Of Trump met die laatste zin zichzelf bedoelt, werd verder niet duidelijk. Hij zei eerder het niet uit te sluiten dat hij zich opnieuw kandidaat stelt voor het presidentschap. Vorig jaar verloor Trump (74) de verkiezingen van de Democraat Joe Biden (78). Trump houdt nog altijd vol dat die winst ’gestolen’ is. Hij herhaalde die onbewezen claims over fraude dan ook opnieuw in zijn speech. Ook deelde hij een sneer uit richting de machtige Republikein in de Senaat Mitch McConnell, meldt The Washington Post.

Trump, die sinds zijn vertrek uit het Witte Huis en zijn Twitter-verbod na de Capitoolbestorming grotendeels in de luwte blijft, viel in zijn toespraak ook de Amerikaanse topepidemioloog Anthony Fauci aan. Volgens een toehoorder zou Trump hebben gezegd dat Fauci alleen maar geprezen werd vanwege diens kritische houding tegenover de toenmalige president.

De voormalig vastgoedman herinnerde toehoorders eraan wie het coronavaccin liet ontwikkelen („iemand zei dat ze het het Trumpcine moeten noemen”), en prees het coronabeleid van zijn eigen regering, overigens zonder verwijzing naar de ruim half miljoen Amerikaanse coronadoden. In de VS zijn inmiddels zo’n 115 miljoen mensen in ieder geval eenmaal gevaccineerd.

Kandidaten

Binnen de Republikeinse Partij zijn meer gegadigden die het over 3,5 jaar mogelijk willen opnemen tegen Biden, zoals oud-buitenlandminister Mike Pompeo en gouverneur Ron DeSantis van Florida. Maar ook namen als Nikki Haley en Ted Cruz klinken nadrukkelijk.

Voor het zover is, zal in november 2022 gestemd worden over alle 435 zetels van het Huis van Afgevaardigden (lagerhuis) en over 34 van de 100 zetels in de Senaat (hogerhuis). Vooral voor de Democraten, die nu een klein overwicht hebben in beide kamers, staat er veel op het spel. Als zij verliezen wordt het voor Biden lastig om zijn beleid uit te voeren. Hij kondigde afgelopen week nog aan de wapenwetten strenger te willen maken, maar daarvoor hebben de Democraten meer brede politieke steun nodig.