Vrouw rijdt 49 keer door rood om wraak te nemen op ex-vriend

De rancuneuze vrouw uit de Chinese provincie Zhejiang is nog tijdens haar drieste verkeersactie, die naar verluidt twee dagen in beslag nam, aangehouden door de politie. Ze had een ander gevraagd om de Audi van haar ex te huren, meldt staatsblad de Global Times, nadat hij haar had verlaten voor een andere vrouw.

De waarheid kwam boven tafel na vragen van de politie. Ze zou zo veel mogelijk boetes hebben willen verzamelen. De man die de wagen huurde van het slachtoffer zou als beloning een date zijn beloofd door de vrouwelijke hoofdverdachte.