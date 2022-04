Henk Nijboer wil de kar trekken bij de PvdA

„Vanuit een rotsvast geloof in onze links-progressieve idealen en de overtuiging dat wij als fractie alles in huis hebben om Nederland socialer, eerlijker en duurzamer te maken, vraag ik hierbij jullie steun voor mijn kandidatuur als fractievoorzitter”, schrijft Nijboer aan zijn collega’s.

Hij zegt zich te willen onderscheiden met een inhoudelijk sterk verhaal. „De Tweede Kamer kent nu 20 fracties. Hoe harder je schreeuwt en hoe gekker je doet, hoe meer aandacht. Wij zullen ons moeten onderscheiden door een overtuigend inhoudelijk verhaal.”

De PvdA is na het vertrek van Lilianne Ploumen vorige week dinsdag leiderloos. De kopvrouw verraste niet alleen de buitenwacht, maar ook tal van partijgenoten met de boodschap dat ze er per direct mee stopte. De Amsterdamse vindt zichzelf niet goed genoeg voor het PvdA-leiderschap, gaf ze aan.

De partij moet op vrijdag de knoop doorhakken wie haar zal opvolgen als fractievoorzitter van de PvdA in de Tweede Kamer. Later, richting nieuwe Kamerverkiezingen, zal besloten worden wie de nieuwe partijleider wordt. Daarvoor wordt naar figuren zoals Frans Timmermans, Ahmed Aboutaleb en de Amsterdamse wethouder Marjolein Moorman gekeken.

Arib en Piri willen niet

Intussen gonst het hevig in de sociaal-democratische bijenkorf. Nijboer is dus wel te porren voor het fractieleiderschap. Attje Kuiken heeft de knoop nog niet doorgehakt, maar meerdere partijprominenten zien liever dat zij het wordt. Voormalig Kamervoorzitter Khadija Arib wil niet, valt te beluisteren. Dat geldt ook voor voormalig Europarlementariër Kati Piri.

Dat de zoektocht naar een nieuwe fractieleider na het vertrek van Ploumen zo lang duurt heeft er volgens bronnen mee te maken dat zoveel PvdA’ers van buiten de fractie zich er tegenaan bemoeien. Gefluisterd wordt dat het ’kamp Timmermans-Moorman’ pogingen doet om Kati Piri zich te laten kandideren. Als dat niet lukt, dan zien ze meer heil in Attje Kuiken dan in Henk Nijboer. Ook valt te beluisteren dat het niet zou boteren tussen Kuiken en Nijboer, maar dat wordt door beide Kamerleden betwist.

Gemopper

Nijboer bevestigt zijn kandidatuur dus al. Kuiken laat weten dat ze woensdag de knoop doorhakt of ze wel of niet voor het fractievoorzitterschap zal gaan. Kandidaten hebben tot en met donderdag de tijd om een sollicitatiebrief te schrijven.

Het abrupte vertrek van Ploumen laat in de partij littekens achter en daar wordt hier en daar nog steeds flink over gemopperd. Inmiddels is duidelijk dat de Limburgse politica kort na de gemeenteraadsverkiezingen intern al heeft aangegeven dat ze haar twijfels had over haar eigen functioneren. Ze had zichzelf een jaar de tijd gegeven om de rekening op te maken, blijkt achteraf.

Dat Ploumen weerspreekt dat interne kritiek een rol heeft gespeeld bij haar vertrek, wordt lang niet overal geloofd. „Het is gewoon een optelsom geweest van ontevreden geluiden”, zegt een goed ingevoerde partijbron. Een ander erkent dat het wel ’hele gekke tijden’ zijn.