Vanavond persconferentie kabinet: dit kun je verwachten

Mogelijk verdwijnt vanaf dan de avondklok en kunnen de terrassen weer open. Ook winkels worden mogelijk verder opengesteld. Nu is dat nog niet aan de orde, omdat het kabinet het aantal besmettingen en ziekenhuisopnamen te hoog vindt. Minister Ferd Grapperhaus (Justitie) zei maandag dat het kabinet per week gaat bekijken of de terrassen al open kunnen. Maar eerst moet de piek van de derde golf geweest zijn, klinkt het.

Het kabinet overlegt dinsdag nog voor de persconferentie over de maatregelen. Pas dan neemt het een definitief besluit.

Na het ministerieel crisisoverleg van vorige week werd bekend dat het kabinet werkt aan een plan om de samenleving stap voor stap te heropenen. Naarmate er steeds meer mensen gevaccineerd zijn, zo schetste zorgminister De Jonge, kunnen de teugels iets losser worden gelaten.

’Klap in gezicht’

De beslissing om de versoepelingen met minstens een week uit te stellen, leidde tot veel woede en onbegrip. Koninklijke Horeca Nederland noemde het "een klap in het gezicht" en ook winkeliers waren massaal teleurgesteld, aldus branchevereniging INretail.

Ook meerdere burgemeesters, waaronder die van de vier grootste steden, zijn niet blij met de keuze. Zij pleiten ervoor alles in de buitenruimte, zoals terrassen, hortussen en dierentuinen, te openen omdat handhaven van de coronaregels anders niet meer lukt. Zij zien liever dat mensen op een terras zitten en afstand houden, dan dat er grote groepen zowat bovenop elkaar zitten in parken.

Onderwijs

De verdere opening van het hoger onderwijs gaat vooralsnog wel door op 26 april, meldden ingewijden. Studentenorganisaties gaven al te kennen het "onacceptabel" te vinden als de heropening weer werd uitgesteld. Studenten mogen waarschijnlijk weer voor een dag in de week naar hun hogeschool of universiteit, mits ze zich van tevoren kunnen laten testen op corona.

Tijdens de persconferentie zal het kabinet naar verwachting ook uitspraken doen over hoe de bezoekregeling er in de loop van april uit komt te zien.