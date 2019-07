Advies aan minister: ent in tegen gordelroos

Ⓒ Hollandse Hoogte / Ramon van Flymen

DEN HAAG - Het kabinet zou er goed aan doen ouderen in te enten tegen gordelroos, vindt de Gezondheidsraad. Maar dan moet een nieuw vaccin, dat goed werkt en veilig is, wel eerst goedkoper worden. Het is nu nog ruim dubbel zo duur als de raad meestal acceptabel vindt.