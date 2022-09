Begrafenis Queen operatie van jewelste in Londen: niets aan toeval overgelaten

Premium Buitenland

Overal wordt de Queen herdacht, behalve op haar geboorteplek

De bloemenzee die is gecreëerd om respect te betonen aan de overleden koningin Elizabeth, kent zijn weerga niet in de Britse geschiedenis. Niet alleen bij Buckingham Palace hebben honderdduizenden Britten hun eigen florale eerbetoon neergelegd, ook bij haar kastelen in Windsor, Balmoral in Schotland...