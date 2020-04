Konijn gedumpt op straat in Rotterdam

„Stel, je bent uitgekeken op je konijn... dan laat je het toch gewoon achter op straat? Of is er een andere reden dat het konijn vanmiddag op deze wijze is achtergelaten op de Beverstraat?”, zo vraagt hij zich af op Twitter.

Volgens de agent ging het om een tam konijn en had die het niet overleefd in het wild. „Het beestje is in goede handen bij de dierenambulance.”