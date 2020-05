Man aangehouden na vondst tientallen vaten met chemicaliën

Ⓒ Politie

KWINTSHEUL - De politie heeft in het Zuid-Hollandse plaatsje Kwintsheul tientallen vaten met verdachte chemicaliën aangetroffen. De politie kreeg een anonieme melding en trof de vaten aan in een kas op een bedrijventerrein aan de Driesprong. Een 37-jarige man uit Kwintsheul is aangehouden. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit.