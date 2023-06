Premium Het beste van De Telegraaf

’Veroordelingen op zitting niet naar voren gebracht’ Rotterdamse rechtbank wist niet van tbs-verleden verdachte AH-steker Jamel L.

Door Gerda Frankenhuis en Mick van Wely Kopieer naar clipboard

Op 24 maart van dit jaar verzocht het Openbaar Ministerie om Jamel L. in het Pieter Baan Centrum te laten onderzoeken. De rechtbank wees dat verzoek af. Ⓒ ANP/HH, YouTube

Rotterdam - De Rotterdamse rechtbank was niet op de hoogte van het tbs-verleden van Jamel L. (56) toen hij in maart terechtstond voor bedreiging van gemeenteambtenaren. L., die momenteel vastzit voor het doodsteken van een medewerkster van Albert Heijn in Den Haag, heeft een verleden van veroordelingen vanwege bedreigingen en geweldsdelicten.